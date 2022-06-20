Аксёнов: ВСУ нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза"

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ВСУ атаковали буровые платформы корпорации "Черноморнефтегаз". По данным губернатора, в результате происшествия пострадали люди. Во время нападения работали 12 человек.

"Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ", — подчеркнул чиновник.

Вместе с этим он сообщил, что МО России проводит операцию по спасению людей. В ней принимают участие патрульные суда и авиация, отметил политик. По его информации, пока силовики нашли пять человек, трое из которых пострадали.

Ранее официальный представитель лидера Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев намерен вернуть полуостров под контроль военным путём.

"После 24 февраля подход к возвращению территорий изменился", — сказала политик.