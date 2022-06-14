Аксёнов о планах Зеленского по освобождённым регионам: геноцид продолжится

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в обещаниях лидера Украины Владимира Зеленского вернуть контроль над освобождёнными территориями содержится более чем прозрачный намёк на то, что если бы это удалось, издевательства и уничтожение мирного населения в этих регионах были бы продолжены.

"Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен. Намек более чем прозрачный: нам дают понять, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим", — резко высказался Аксёнов.

Вывод из заявлений Зеленского, по мнению Аксёнова, очевиден: если киевский режим продолжит своё существование, Россия не сможет спокойно жить. Поэтому у неё один выход — полностью этот режим уничтожить, и судить военных преступников.

В завершение Аксёнов выразил надежду, что к суду, помимо фактических материалов, будут приобщены и "стендапы" Зеленского.

Ранее украинский лидер разместил в соцсетях очередное видеообращение, в котором он дал обещание вернуть Киеву контроль над всеми утраченными им территориями: Крымом, Донбассом, Херсонщиной, Запорожьем и частью Харьковской области.