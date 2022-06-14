Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Китае сообщили о применении ВКС РФ Су-57 и новой ракеты Х-59МК2 по Киеву
Radio Free Asia: Китай нашёл возможность вторгнуться на Тайвань "без войны"
На территории завода "Азот" 2,5 тысячи боевиков, из них четверть — наёмники
Депутат Выборный: в Минобороны пересматривают защиту регионов рядом с Украиной
Мануальный терапевт: при сидячей работе нужно вставать каждые полчаса
Климов о способах защиты РФ от Запада: укреплять рубль и развивать производство
ВС РФ готовы эвакуировать гражданских с "Азота" в Северодонецке
В катакомбах "Азовстали" нашли надпись о президенте Зеленском: "Зеля — зрадник"
Подоляка: у боевиков ВСУ с завода "Азот" осталось три выхода

Аксёнов о планах Зеленского по освобождённым регионам: геноцид продолжится

Мир

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в обещаниях лидера Украины Владимира Зеленского вернуть контроль над освобождёнными территориями содержится более чем прозрачный намёк на то, что если бы это удалось, издевательства и уничтожение мирного населения в этих регионах были бы продолжены.

Аксёнов о планах Зеленского по освобождённым регионам: геноцид продолжится

"Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен. Намек более чем прозрачный: нам дают понять, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим", — резко высказался Аксёнов.

Вывод из заявлений Зеленского, по мнению Аксёнова, очевиден: если киевский режим продолжит своё существование, Россия не сможет спокойно жить. Поэтому у неё один выход — полностью этот режим уничтожить, и судить военных преступников.

В завершение Аксёнов выразил надежду, что к суду, помимо фактических материалов, будут приобщены и "стендапы" Зеленского.

Ранее украинский лидер разместил в соцсетях очередное видеообращение, в котором он дал обещание вернуть Киеву контроль над всеми утраченными им территориями: Крымом, Донбассом, Херсонщиной, Запорожьем и частью Харьковской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ

ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.

Наёмник Джокер с сослуживцами погибли при встрече со спецназом "Отважных" ВС РФ
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
ВС РФ вынуждают занять ещё четыре области бывшей Украины
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Людмила Черткова Украина фактически признала себя государством-террористом Людмила Черткова Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Силовые структуры
Леонков: под Херсоном контратаки ВСУ захлебнулись, британская разведка в панике
Мир. Новости мира
Байден выдал новую версию о росте цен на бензин в США: Путин уже не виноват
ВС РФ возобновили продвижение в направлении Харькова
Силовые структуры
ВС РФ возобновили продвижение в направлении Харькова
Последние материалы
Radio Free Asia: Китай нашёл возможность вторгнуться на Тайвань "без войны"
На территории завода "Азот" 2,5 тысячи боевиков, из них четверть — наёмники
Депутат Выборный: в Минобороны пересматривают защиту регионов рядом с Украиной
Мануальный терапевт: при сидячей работе нужно вставать каждые полчаса
Климов о способах защиты РФ от Запада: укреплять рубль и развивать производство
США и ЕС наперебой обвиняют Россию в воровстве украинского зерна
ВС РФ готовы эвакуировать гражданских с "Азота" в Северодонецке
В катакомбах "Азовстали" нашли надпись о президенте Зеленском: "Зеля — зрадник"
Подоляка: у боевиков ВСУ с завода "Азот" осталось три выхода
Daily Express: Макрон предал Зеленского ради российского газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников