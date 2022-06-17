Штурмовик СУ-25 потерпел крушение у села Новая Слободка Белгородской области

Очевидцы рассказали о крушении военного самолёта Су-25 в Корочанском районе Белгородской области. Пилот благополучно катапультировался.

Российский штурмовик Су-25 разбился около восьми утра в 60 км от границы с Украиной недалеко от села Новая Слободка. Как гласит предварительная информация, штурмовик совершал боевой вылет, а потому летел на предельно малой высоте над землёй.

Telegram-каналы сообщают, что самолёт зацепил опору линии электропередач, а после упал. Катапульта отработала штатно, и в настоящий момент жизни пилота ничего не угрожает.

Сейчас место крушения оцепила полиция, вскоре следователи приступят к работе.