В порту Владивостока обнаружили 116 тонн неправильно хранившейся сельди

Эксперты Россельхознадзора обнаружили во Владивостоке 116 тонн тихоокеанской сельди сомнительного качества. Об этом пишет vostokmedia.com.

По информации издания, вся рыба перевозилась с нарушением температурного режима. Теперь сельдь не сможет попасть на городские и региональные рынки.

В местном управлении Россельхознадзора рассказали, что несоответствие нормам выявили при досмотре в порту Владивостока.

Отмечается, что температура партии сельди составляла в среднем от -15,5°С до -16,2°С, хотя по стандарту данный показатель должен был находиться на уровне не выше -18°С. Как подчеркнули в Россельхознадзоре, специалисты направили всю рыбу, изъятую в порту, на дозаморозку и проведение испытаний в лаборатории.

"После этого будет принято решение о её дальнейшем движении", — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что общая стоимость рыбного импорта в РФ в 2021 году составила 2,1 миллиарда долларов. Согласно прогнозам аналитиков, в 2022-м она может сократиться до 1,5 миллиарда.