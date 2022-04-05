Российские рыболовы предупреждают: лосось и тунец могут исчезнуть с прилавков

Импорт рыбы в Россию сократится примерно на треть по итогам этого года, сообщают журналисты РБК, ссылаясь на оказавшееся в их распоряжении исследование Ассоциации добытчиков минтая. В документе также сообщается, что отечественные рыболовы не смогут заместить зарубежные поставки по ряду направлений, в первую очередь — лососю и тунцу.

Общая стоимость рыбного импорта в Россию в 2021 году составила 2,1 миллиарда долларов, в 2022 году она может сократиться до 1,5 миллиардов. Почти 20% заграничных поставок приходятся на атлантического лосося и форель. Существенную роль играет также импорт скумбрии, мороженой сельди и креветок.

В исследовании возможные последствия сравниваются с итогами 2014 года, когда правительство ввело контрсанкции против зарубежного импорта. Тогда поставки красной рыбы в страну сократились в два раза и до сих пор не восстановились до прежнего уровня.

Как утверждают представители рыболовов, теперь импорт может сократиться за счёт прямых санкций, нестабильности курса рубля, логистических трудностей и отказа зарубежных компаний работать на отечественном рынке.

При этом заменить многие виды рыбы на отечественном рынке будет сложно: если креветкам или скумбрии можно найти отечественную замену, то про лосося или тунца этого сказать нельзя. Российские рестораторы уже говорят о "полном исчезновении" подобных импортных видов рыбной продукции.