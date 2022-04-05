Импорт рыбы в Россию сократится примерно на треть по итогам этого года, сообщают журналисты РБК, ссылаясь на оказавшееся в их распоряжении исследование Ассоциации добытчиков минтая. В документе также сообщается, что отечественные рыболовы не смогут заместить зарубежные поставки по ряду направлений, в первую очередь — лососю и тунцу.
В исследовании возможные последствия сравниваются с итогами 2014 года, когда правительство ввело контрсанкции против зарубежного импорта. Тогда поставки красной рыбы в страну сократились в два раза и до сих пор не восстановились до прежнего уровня.
Как утверждают представители рыболовов, теперь импорт может сократиться за счёт прямых санкций, нестабильности курса рубля, логистических трудностей и отказа зарубежных компаний работать на отечественном рынке.
При этом заменить многие виды рыбы на отечественном рынке будет сложно: если креветкам или скумбрии можно найти отечественную замену, то про лосося или тунца этого сказать нельзя. Российские рестораторы уже говорят о "полном исчезновении" подобных импортных видов рыбной продукции.
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