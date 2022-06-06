На Енисее перевернулась лодка: женщина погибла, мужчина пропал

В Красноярском крае на Енисее перевернулась лодка, на борту которой находились семь человек: женщина, трое её детей и трое мужчин, об этом сообщает prmira.ru.

Неподалёку находились специалисты скорой помощи, которые сделали всё, чтобы спасти тонущих пассажиров. На берег они смогли доставить детей и их мать. Однако женщину реанимировать не удалось, она скончалась. Двое мужчин смогли сами выбраться из воды, ещё одного так и не нашли. На поиски были отправлены спасатели.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области перевернулась лодка с тремя туристами. Инцидент произошёл на реке Вуокса неподалёку от одной из туристических баз. Двоих удалось вытащить на берег, медики оказали им необходимую помощь.