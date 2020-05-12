Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Республики Коми по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По предварительным данным, вечером 11 мая 2020 года трое взрослых и ребенок плыли на моторной лодке по реке Ижме в Сосногорском районе Республики Коми. В процессе движения лодка зацепилась за кабель, перетянутый через реку, и опрокинулась.
"Подозреваемый, не имея соответствующих документов на перевозку людей, не обеспечив пассажиров спасательными жилетами, не приняв необходимых мер безопасности, с учетом всех факторов, влияющих на безопасность движения управляемого им транспортного средства, подверг реальной опасности жизнь и здоровье людей, находящихся в лодке", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.
Один из взрослых пропал, его унесло течением, остальные смогли зацепиться за лодку. Через некоторое время их обнаружили и помогли выбраться из воды.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенка спасти не удалось. Поиски пропавшего 27-летнего мужчины продолжаются.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Воркуте завели уголовное дело после того, как ребенка убило током в трансформаторной будке.
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