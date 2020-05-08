Тело 12-летнего подростка нашли в трансформаторной будке в Воркуте. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По факту смерти несовершеннолетнего мальчика следственными органами СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"По данным следствия, 7 мая текущего года в помещении трансформаторной подстанции, расположенной возле дома по улице Ленина, обнаружено тело 12-летнего мальчика, смерть которого наступила от поражения электрическим током", — сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
При осмотре места происшествия выяснилось, что замок на двери помещения подстанции был неисправен. На здании отсутствуют какие-либо вывески и таблички, предупреждающие о том, что это объект повышенной опасности.
"По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося, установление лиц, виновных в произошедшем, получение и закрепление доказательственной базы", — добавили в ведомстве.
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