В Ленинградской области перевернулась лодка с туристами

В Выборгском районе Ленинградской области перевернулась лодка с тремя туристами.

Как сообщает издание "Петербургский дневник", инцидент произошёл на реке Вуокса неподалёку от одной из туристических баз. Двоих туристов удалось вытащить на берег, медики оказывают им необходимую помощь. Поиски третьего туриста продолжаются, на месте происшествия работают спасатели и бригада скорой помощи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.