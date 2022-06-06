Сотрудники полиции обнаружили в Оренбурге склад с поддельной алкогольной и табачной продукцией известных брендов. Правоохранители изъяли более 3,5 тысяч бутылок спиртного, об этом пишет 56orb.ru.
В ходе обысков найдено пять тысяч пачек контрафактных табачных изделий и 3 699 бутылок без маркировки (стоимость партии оценивается почти в 660 тысяч рублей).
Весь товар хранился в гаражах, которые арендовала супружеская пара. Отмечается, что их 38-летний сын закупал поддельную продукцию у 27-летнего предпринимателя. В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что более двух миллионов литров нелегального алкоголя уничтожили в Центральном федеральном округе РФ. Мероприятия по ликвидации проводились под контролем представителей Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО.
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