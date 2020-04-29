Более тонны суррогатного алкоголя и 100 тысяч пачек сигарет без акцизных марок нашли на одном из складов в Саяногорске.
"Установлено, что хранение и производство суррогата производилось в двух цехах, где спиртосодержащая продукция разводилась водой и разливалась в пластиковые бутылки, после чего шла на продажу. Среди населения, злоупотребляющего спиртным, данную алкогольную продукцию прозвали "Антошка", она пользовалась большим спросом из-за своей дешевизны", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Жидкость в количестве 1100 литров была изъята и направлена на экспертизу.
Также изъяты сигареты без акцизных марок в количестве 100 тысяч пачек, общей стоимостью более 5 миллионов 700 тысяч рублей.
Из пяти фигурантов дела трём избрана мера пресечения подписка о невыезде, в отношении двух — обязательство о явке, — уточнили в ведомстве.
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