С нелегальным алкоголем борются в ЦФО: более 2 млн литров уже уничтожено

Более двух миллионов литров нелегального алкоголя уничтожили в Центральном федеральном округе РФ.

Об этом сообщили "Вести Подмосковья", заметив, что мероприятия по ликвидации проводились под контролем представителей Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО.

Отмечается, что с нелегальной спиртосодержащей продукцией боролись в течение двух месяцев: с начала апреля и до конца мая.

Ранее в Челябинской области три пенсионерки предстали перед судом за производство нелегального алкоголя. Общий её объём превысил 25,6 млн рублей, об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. В 2017–2018 годах ими было выпущено свыше 40 тысяч бутылок на сумму свыше 7,1 млн рублей.