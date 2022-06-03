Более двух миллионов литров нелегального алкоголя уничтожили в Центральном федеральном округе РФ.
Об этом сообщили "Вести Подмосковья", заметив, что мероприятия по ликвидации проводились под контролем представителей Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО.
Отмечается, что с нелегальной спиртосодержащей продукцией боролись в течение двух месяцев: с начала апреля и до конца мая.
Ранее в Челябинской области три пенсионерки предстали перед судом за производство нелегального алкоголя. Общий её объём превысил 25,6 млн рублей, об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. В 2017–2018 годах ими было выпущено свыше 40 тысяч бутылок на сумму свыше 7,1 млн рублей.
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