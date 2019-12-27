Пенсионерок из Челябинска будут судить за нелегальный алкоголь

В Челябинской области трех пенсионерок будут судить за производство нелегальной спиртной продукции. Общий ее объем превысил 25,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В поле зрения следствия оказались гражданки 59 и 64 лет. Следователи полагают, что женщины воспользовались доступом одной из них на площадку неработающего завода в Верхнеуральске, на котором в 2001–2016 годах они производили алкоголь. В 2017–2018 годах ими было выпущено свыше 40 тысяч бутылок на сумму свыше 7,1 млн рублей. Кроме этого, в их планах было производство бутылок на сумму свыше 18,5 млн рублей. Но в марте прошлого года их деятельность была накрыта полицейскими.

Теперь пенсионерки предстанут перед судом.