В Челябинской области трех пенсионерок будут судить за производство нелегальной спиртной продукции. Общий ее объем превысил 25,6 млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В поле зрения следствия оказались гражданки 59 и 64 лет. Следователи полагают, что женщины воспользовались доступом одной из них на площадку неработающего завода в Верхнеуральске, на котором в 2001–2016 годах они производили алкоголь. В 2017–2018 годах ими было выпущено свыше 40 тысяч бутылок на сумму свыше 7,1 млн рублей. Кроме этого, в их планах было производство бутылок на сумму свыше 18,5 млн рублей. Но в марте прошлого года их деятельность была накрыта полицейскими.
Теперь пенсионерки предстанут перед судом.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.