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Автор Елена Федорова

Мать с грудным ребёнком прыгнула под поезд в Московской области

Происшествия

Женщина с грудным ребёнком на руках шагнула на рельсы перед проезжающим поездом, оба погибли, об этом сообщает "Вести Подмосковья".

Мать с грудным ребёнком прыгнула под поезд в Московской области

По информации следственного комитета, по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Как считают следователи, мать, держа ребёнка на руках, умышленно ступила на железнодорожную колею на перегоне станций "63 км — Шевлягино". Поезд сбил обоих, спасти их не удалось.

Специалист выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Балашихи решила отравить себя и своего сына после того, как ей пришло уведомление о выселении из-за долгов по ипотеке. Когда гражданка получила документ с требованием покинуть квартиру, она решилась на приготовление яда из разных лекарственных препаратов. Выпив его, женщина заставила своего 15-летнего сына принять отраву, а затем позвонила своей матери, которая и вызвала скорую. Врачи не смогли их спасти.

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Автор: Елена Федорова
Темы поезд московская область
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