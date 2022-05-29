Мать с грудным ребёнком прыгнула под поезд в Московской области

Женщина с грудным ребёнком на руках шагнула на рельсы перед проезжающим поездом, оба погибли, об этом сообщает "Вести Подмосковья".

По информации следственного комитета, по данному инциденту возбуждено уголовное дело. Как считают следователи, мать, держа ребёнка на руках, умышленно ступила на железнодорожную колею на перегоне станций "63 км — Шевлягино". Поезд сбил обоих, спасти их не удалось.

Специалист выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Балашихи решила отравить себя и своего сына после того, как ей пришло уведомление о выселении из-за долгов по ипотеке. Когда гражданка получила документ с требованием покинуть квартиру, она решилась на приготовление яда из разных лекарственных препаратов. Выпив его, женщина заставила своего 15-летнего сына принять отраву, а затем позвонила своей матери, которая и вызвала скорую. Врачи не смогли их спасти.