Мать заперла своих детей и ушла: сыновья погибли при пожаре

Женщина в Омске заперла двух маленьких сыновей дома одних и ушла, оба ребёнка погибли при пожаре, об этом сообщает gorod55.ru.

В четверг, 26 мая, в квартире случился совсем небольшой пожар — загорелся диван. Но нескольких вдохов ядовитого дыма оказалось достаточно, чтобы оборвать жизни мальчиков. Старшему было два года, младшему — год.

По словам матери, она ненадолго вышла в магазин, предварительно закрыв детей в комнате. Когда она вернулась, дети лежали на диване все чёрные. Спасатели, прибывшие на место, не смогли ничего исправить.

Отмечается, что соседи с негативом отзываются о хозяйке квартиры. Они пожаловались, что женщина регулярно выпивает.

Ранее жительница Балашихи решилась отравить себя и своего сына после того, как ей пришло уведомление о выселении из квартиры из-за долгов по ипотеке. Врачи не смогли их спасти.