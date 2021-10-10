Шесть человек погибли при пожаре в Кургане

По сообщению экстренных служб, пожар в курганском жилом деревянном доме унёс жизни шести человек. Среди погибших дети.

"Город Курган, улица Урожайная, дом 148, частный деревянный жилой дом 150 квадратных метров. Шесть погибших, в том числе три ребёнка", — сообщили в ведомстве РИА Новости.

По информации спасателей все жертвы — жильцы дома.

Деревянный дом загорелся этой ночью, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Сначала спасатели сообщили о двух погибших, через несколько часов число жертв увеличилось до четырёх человек. По актуальной информации огонь унёс жизни уже шестерых жильцов. На месте продолжают работать спасатели и следователи.

По сообщению ведомства, назвать причину возгорания смогут только после проведения пожарно-технической экспертизы. Также специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти жильцов дома.

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