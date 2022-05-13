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Автор Елена Федорова

Женщина отравила себя и сына из-за долгов по ипотеке в Подмосковье

Происшествия

Жительница Балашихи решилась отравить себя и своего сына после того, как ей пришло уведомление о выселении из квартиры из-за долгов по ипотеке. Врачи не смогли их спасти.

Женщина отравила себя и сына из-за долгов по ипотеке в Подмосковье

Она взяла кредит в 2016 году, однако с 2020 года перестала его выплачивать из-за финансовых трудностей, сообщает "Вести Помосковья", ссылаясь на Telegram-канал "Подмосковье Z сегодня".

Когда гражданка получила документ с требованием покинуть квартиру, она решилась на приготовление яда из разных лекарственных препаратов. Выпив его, женщина заставила своего 15-летнего сына принять отраву, а затем позвонила своей матери, которая и вызвала скорую. Обоих увезли в больницу, но спасти их не удалось.

Ранее стало известно, что полуторагодовалая девочка в Орске из-за недосмотра взрослых приняла "Ибупрофен", её доставили в местную больницу с отравлением. Правоохранители сделали акцент на том, что подобные инциденты случаются из-за невнимательности взрослых.

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Автор: Елена Федорова
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