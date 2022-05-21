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Автор Елена Федорова

Невеста убила жениха после свадьбы и попыталась свалить вину

Происшествия

В Зеленогорске невеста поссорилась с женихом на второй день свадьбы, конфликт закончился поножовщиной, об этом сообщает newkhakasiya.online.

Невеста убила жениха после свадьбы и попыталась свалить вину

По информации следователей, на следующий день после свадьбы молодожёны решили продолжить праздновать. У пары произошла ссора, в разгар которой невеста ударила своего супруга ножом. Мужчина умер на месте в результате полученной раны.

Женщина попыталась свалить вину на друга семьи, однако все улики были против неё, и она созналась в содеянном. Теперь ей грозит до 15 лет колонии.

Ранее житель Пермского края поссорился со знакомым, напал с ножом на женщину и попытался поджечь дом. Он был задержан и помещён под стражу. Молодой человек, проживающий в посёлке Менделеево, после конфликта со своим приятелем пришёл к его дому, чтобы выяснить отношения, однако дверь открыла женщина, которая отказалась его впустить. Парень ударил её ножом и сбежал. Позже злоумышленник вернулся и решил поджечь дом вместе с людьми, которые находились в нём.

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Автор: Елена Федорова
Темы убийство
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