В Тульской области пациент напал с ножом на сотрудников больницы

Мужчина напал с ножом на сотрудников больницы в Тульской области. Он был застрелен при задержании. Об этом сообщает Baza.

В Киреевскую ЦРБ 42-летний Павел Селиванов попал из-за проблем с поджелудочной железой. Три дня он провёл в реанимации, а когда пришёл в себя почему-то решил наказать врачей.

В ночь на 28 апреля пациент проник в комнату медсестёр, взял нож и стал ходить по больнице, угрожая сотрудникам. Часть медиков спрятались в смотровом кабинете, а другие выпрыгнули в окно.

Прибывшие по вызову росгвардейцы попытались сначала уговорить Селиванова сдаться, однако от переговоров он отказался. Более того, мужчина решил атаковать и был ранен. Спасти его во второй раз врачам уже не удалось.

Мотивы странного поведения пациента пока неясны. Предположительно, причиной стал абстинентный синдром.