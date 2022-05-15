Пермяк напал на женщину с ножом и попытался поджечь дом

Житель Пермского края поссорился со знакомым, напал с ножом на женщину и попытался поджечь дом. Он был задержан и помещён под стражу, пишет properm.ru.

Молодой человек, проживающий в посёлке Менделеево, после конфликта со своим приятелем пришёл к его дому, чтобы выяснить отношения, однако дверь открыла женщина, которая отказалась его впустить. Парень ударил её ножом и сбежал.

Позже злоумышленник вернулся и решил поджечь дом вместе с людьми, которые находились в нём. Возгорание удалось оперативно устранить благодаря соседям, которые заметили происходящее. Пострадавшую женщину доставили в больницу и оказали ей необходимую помощь.

Злоумышленника задержали, сейчас он находится под стражей, его обвиняют в покушении на убийство двух лиц и в причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее стало известно, что мужчина напал с ножом на сотрудников больницы в Тульской области. Он был застрелен при задержании. В Киреевскую ЦРБ 42-летний Павел Селиванов попал из-за проблем с поджелудочной железой. Три дня он провёл в реанимации, а когда пришёл в себя почему-то решил наказать врачей.