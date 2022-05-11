Наркодилеры заправляли гашишем мармеладных мишек

Правоохранители в Новосибирске задержали двух мужчин, которые торговали наркотиками, фасуя их в мармеладные мишки, пишет atas.info.

По данным транспортной полиции по СФО, у парней нашли семь пакетов с наркотиками весом в 130 граммов. Они признались, что сортировали мефедрон и гашиш в мармелад.

Мужчины занимались торговлей наркотиков в течение двух месяцев. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Перми 16-летний подросток снял квартиру и устроил из неё нарколабораторию. Отмечается, что школьник арендовал трёхкомнатную квартиру в одном из микрорайонов города. Родителям парень рассказал, что помещение ему нужно для опытов по выращиванию сельхозкультур, а деньги на аренду он заработал, подрабатывая курьером.