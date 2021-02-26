В Перми 16-летний подросток арендовал квартиру и устроил из неё нарколабораторию.
Как сообщает издание rifey. ru, школьник арендовал трёхкомнатную квартиру в одном из микрорайонов города. Родителям парень рассказал, что помещение ему нужно для опытов по выращиванию сельхозкультур, а деньги на аренду он заработал подрабатывая курьером.
Позже молодой человек привлёк к преступному бизнесу двух 22-летних девушек, с которыми познакомился, когда пользовался услугами клининговой компании. Сообщники в устроенной ими лаборатории синтезировали наркотики, которые распространяли через тайники-закладки.
Оперативники изъяли у задержанных 300 граммов запрещённых веществ. В отношении молодых пермяков возбуждено уголовное дело.
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