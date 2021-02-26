Школьник из Перми снял квартиру, чтобы изготавливать наркотики

В Перми 16-летний подросток арендовал квартиру и устроил из неё нарколабораторию.

Как сообщает издание rifey. ru, школьник арендовал трёхкомнатную квартиру в одном из микрорайонов города. Родителям парень рассказал, что помещение ему нужно для опытов по выращиванию сельхозкультур, а деньги на аренду он заработал подрабатывая курьером.

Позже молодой человек привлёк к преступному бизнесу двух 22-летних девушек, с которыми познакомился, когда пользовался услугами клининговой компании. Сообщники в устроенной ими лаборатории синтезировали наркотики, которые распространяли через тайники-закладки.

Оперативники изъяли у задержанных 300 граммов запрещённых веществ. В отношении молодых пермяков возбуждено уголовное дело.