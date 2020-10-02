В Ульяновске трое молодых людей продавали наркотики через интернет

В Ульяновске полицейские пресекли деятельность преступной группы, члены которой занимались распространением наркотических и психотропных веществ.

Как сообщает пресс-служба МВД, молодые люди продавали запрещённые вещества на территории Приволжского федерального округа через специально созданный интернет-магазин.

Члены преступной группы общались между собой через мессенджеры, а наркотики для клиентов оставляли через тайники-закладки.

Ульяновским оперативникам удалось пресечь деятельность банды. Правоохранители изъяли более 500 граммов синтетических наркотиков типа "соль", МДМА и амфетамина. Сотрудникам полиции удалось предотвратить введение в незаконный оборот более полутора тысяч доз.

Один из фигурантов уже осужден на 5,5 лет колонии, ещё один заключён под стражу, третий — под домашним арестом.