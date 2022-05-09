Сибиряк с провокационными плакатами вышел на шествие "Бессмертного полка"

Участник шествия "Бессмертного полка" в Новосибирске Владимир Салтевский был задержан сотрудниками полиции за провокационные плакаты, сообщает atas.info.

Отмечается, что на плакатах содержались призывы прекратить спецоперацию на Украине. Сибиряку выписали протокол о дискредитации армии России, после чего отпустили из отдела полиции №1.

Ранее стало известно, что в редакцию Е1 пришло сообщение о минировании с просьбой опубликовать обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором требуется прекратить спецоперацию на Украине.

По приказу российского лидера 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.