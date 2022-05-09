В редакцию Е1 поступило сообщение о минировании

В понедельник, 9 мая, в редакцию Е1 пришло сообщение о минировании с просьбой опубликовать обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором требуется прекратить спецоперацию на Украине.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Е1, в присланном письме содержится известие о минировании редакции, а также просьба опубликовать обращение к президенту РФ с требованием отменить спецоперацию в Украине.

После того, как главный редактор издания Артём Беседин сообщил об инциденте по номеру 112, сотрудники правоохранительных органов осмотрели здание и не нашли никаких опасных предметов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о планах украинских неонацистов взорвать два моста в Славянске, чтобы обвинить в этом российские войска. По информации ведомства, украинские вооружённые формирования заминировали железнодорожный мост ветки "Славянск-Краматорск" и автомобильный мост через реку Сухой Торец.

По приказу Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.