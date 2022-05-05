Женщины-лётчицы проведут "Бессмертный полк" в небе над Сургутом

В День Победы в небе над Сургутом пролетят шесть самолётов пилотажной группы "Барсы". Их полёт станет частью шествия "Бессмертного полка". Об этом muksun.fm рассказала одна из лётчиц Анастасия Бегункова.

Отмечается, что среди пилотов "Бессмертного полка" большинство женщин, они будут управлять пятью бортами, а шестым — чемпион мира по пилотажному спорту Александр Макишев. На каждом из самолётов будут фотографии фронтовиков.

Однако полёт состоится только при благоприятных погодных условиях.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике из-за большой вероятности обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины приняли решение об отмене Парада Победы и шествия "Бессмертного полка".

"Принято непростое решение: мы проведём Парад Победы после полной нашей победы и выхода ДНР на конституционные границы", — заявил глава Республики Денис Пушилин.