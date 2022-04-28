В Донецкой народной республики из-за большой вероятности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины приняли решение об отмене Парада Победы и шествия Бессмертного полка.
"Принято непростое решение: мы проведем Парад Победы после полной нашей победы и выхода ДНР на конституционные границы", — заявил глава Республики Денис Пушилин.
По его словам, соответствующее решение было принято из соображений безопасности граждан ДНР.
"Противник не то чтобы может обстрелять большое скопление людей, он точно обстреляет, если у него будет такая возможность", — подчеркнул Пушилин.
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