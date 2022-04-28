В ДНР отменён Парад Победы и шествие Бессмертного полка из-за угрозы обстрелов

В Донецкой народной республики из-за большой вероятности обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины приняли решение об отмене Парада Победы и шествия Бессмертного полка.

"Принято непростое решение: мы проведем Парад Победы после полной нашей победы и выхода ДНР на конституционные границы", — заявил глава Республики Денис Пушилин.

По его словам, соответствующее решение было принято из соображений безопасности граждан ДНР.

"Противник не то чтобы может обстрелять большое скопление людей, он точно обстреляет, если у него будет такая возможность", — подчеркнул Пушилин.