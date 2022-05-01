Вертолёт с 15 людьми на борту упал в Забайкалье при попытке вывезти пожарных

При попытке забрать пожарных Лесхоза на аэродроме города Могочи в Забайкальском крае упал вертолёт Ми-8. На его борту находились 15 человек, один из которых погиб.

"В результате жёсткой посадки погиб один человек", — сообщает ТАСС.

По данным информагентства, частный вертолёт был законтрактован региональным минприроды для вывоза пожарных. Из-за сильного ветра машина упала и загорелась. Пожар на месте происшествия локализован, но сам вертолёт полностью разрушен.

На борту находились пожарные Лесхоза и экипаж — всего 15 человек. Один из них погиб, ещё шесть пострадали, в том числе три члена экипажа, уточнили в ТАСС.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи.