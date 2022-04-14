Гидрометцентр предупредил о погодных катаклизмах в девяти регионах

Весна в России вступает в свои права, но кто-то в небесной канцелярии явно считает, что она слишком спешит. И щедрой рукой отсыпает регионам природные катаклизмы.
Так, по данным Гидрометцентра РФ, резкое ухудшение погоды – с осадками, опасным половодьем и риском подтопления - придёт в ближайшие дни в девять субъектов Российской Федерации.
По словам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра, сильные осадки, буквально, накроют Архангельскую, Волгоградскую, Пензенскую и Ростовскую области и Крым.
Причём, пока часть территорий будут заливать дожди, Архангельск и его окрестности засыплет снегом, а на Крымском полуострове будет бушевать шквалистый ветер.
В то же время синоптики ожидают
Кстати, и москвичей погода в выходные не порадует – может выпасть до половины месячной нормы осадков.
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