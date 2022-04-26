Белгородская область вновь подверглась массированному обстрелу с Украины

Украинская армия обстреляла из артиллерии село Головчино Белгородской области, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Населённый пункт в 50 км от Белгорода вновь подвергся массированному обстрелу с территории Украины. Артиллерией ВСУ повреждены нежилые постройки и четыре дома.

"Обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа", — рассказал губернатор Белгородской области.

Выехавший на место происшествия глава Грайворонского городского округа сообщил об отсутствии пострадавших среди мирных жителей.

Обстрел приграничных с Украиной территорий Российской Федерации продолжается уже несколько дней. Артиллерийским огнём ВСУ разрушены дома в сёлах Отрадное, Нехотеевка и Журавлевка, есть раненые. Несколько часов назад украинская армия из минометов обстреляла пропускной пункт Троебортное в Брянской области.