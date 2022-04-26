Сегодня ночью (26 апреля) с территории Украины была обстреляна приграничная территория Брянской области.
По сообщениям местных жителей, ВСУ били из миномётов по пропускному пункту Троебортное.
Официальных комментариев на данный момент нет. Равно как и информации о пострадавших.
Напомним, это второй за сутки обстрел территории Брянской области. Ночью на понедельник сообщалось о череде взрывов и последовавшем за ними пожаре на нефтебазе "Дружба". По данному происшествию Следкомом РФ начато расследование.
Кроме того, по информации губернатора Белгородкой области, ВСУ обстреляли приграничные села Журавлевка и Нехотеевка.
Минобороны России по перечисленным инцидентам комментария не давало.
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