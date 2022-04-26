ВСУ обстреляли пропускной пограничный пункт в Брянской области

Сегодня ночью (26 апреля) с территории Украины была обстреляна приграничная территория Брянской области.

По сообщениям местных жителей, ВСУ били из миномётов по пропускному пункту Троебортное.

Официальных комментариев на данный момент нет. Равно как и информации о пострадавших.

Напомним, это второй за сутки обстрел территории Брянской области. Ночью на понедельник сообщалось о череде взрывов и последовавшем за ними пожаре на нефтебазе "Дружба". По данному происшествию Следкомом РФ начато расследование.

Кроме того, по информации губернатора Белгородкой области, ВСУ обстреляли приграничные села Журавлевка и Нехотеевка.

Минобороны России по перечисленным инцидентам комментария не давало.