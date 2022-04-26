Село Журавлевка Белгородской области, расположенное недалеко от украинской границы, было обстреляно в понедельник вечером, в результате чего два человека получили ранения.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, два человека – мужчина и женщина – были ранены и получили медицинскую помощь.
“Идет разрушение домов. Оценим масштаб после осмотра. Мы восстановим все, что было разрушено”, - заверил губернатор, не вдаваясь в подробности инцидента.
Напомним, ранее Журавлевка, расположенная в 3 километрах от границы с Харьковской областью Украины, уже была атакована украинской стороной. В конце марта во время очередного обстрела села был убит военный священник Олег Артемов.
С начала спецоперации России обстрелу подвергались несколько населенных пунктов Белгородской области. Из последнего:
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