Журавлёвку снова обстреляли ВСУ. Двое жителей ранены

Село Журавлевка Белгородской области, расположенное недалеко от украинской границы, было обстреляно в понедельник вечером, в результате чего два человека получили ранения.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, два человека – мужчина и женщина – были ранены и получили медицинскую помощь.

“Идет разрушение домов. Оценим масштаб после осмотра. Мы восстановим все, что было разрушено”, - заверил губернатор, не вдаваясь в подробности инцидента.

Напомним, ранее Журавлевка, расположенная в 3 километрах от границы с Харьковской областью Украины, уже была атакована украинской стороной. В конце марта во время очередного обстрела села был убит военный священник Олег Артемов.

С начала спецоперации России обстрелу подвергались несколько населенных пунктов Белгородской области. Из последнего:

в понедельник Следственный комитет России начал уголовное расследование по факту предполагаемого нападения на село Нехотеевка, где, как сообщается, украинскими снарядами были повреждены несколько зданий и транспортных средств;

в воскресенье администрация другого села, Отрадного, сообщила о падении снаряда, якобы выпущенного с Украины. Пострадавших нет, так как инцидент произошел вдали от жилых домов.