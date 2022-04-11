В результате взрыва газа, который произошел в жилом многоэтажном доме в городе Ступино, погибли 3 человека, травмы разной степени получили 19 жильцов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники.
Также сообщается, что четыре квартиры полностью разрушены и пять повреждены.
Напомним, рано утром в понедельник газ взорвался в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома в Центральном переулке в подмосковном Ступино.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.