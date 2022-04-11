Три человека погибло, 19 травмированы: обновленные данные взрыва газа в Ступино

В результате взрыва газа, который произошел в жилом многоэтажном доме в городе Ступино, погибли 3 человека, травмы разной степени получили 19 жильцов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники.

Также сообщается, что четыре квартиры полностью разрушены и пять повреждены.

Напомним, рано утром в понедельник газ взорвался в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома в Центральном переулке в подмосковном Ступино.