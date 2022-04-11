Два человека погибли, семь пострадали при взрыве газа в Подмосковье

Взрыв газа произошёл в одной из многоэтажек подмосковного города Ступино 11 апреля.

Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ, рано утром в понедельник газ взорвался в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного дома в Центральном переулке. При этом произошло разрушение перегородок в двух квартирах на четвёртом этаже, на пятом обрушились внешние панели.

В результате инцидента погибли два человека, семеро пострадали. По информации источника ТАСС в экстренных службах, среди жертв происшествия — 12-летний ребёнок.

Согласно предварительным данным, людей под завалами нет. Из повреждённого здания эвакуировали 60 человек. Для них организовали пункт временного размещения в местном ДК.

Подмосковная прокуратура сообщила о начале проверки в связи с инцидентом в Ступино.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Ступинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования", — говорится в сообщении ведомства.