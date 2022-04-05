Эксперт: "инфоцыгане" не выкладывают демоверсии курсов и обманывают аудиторию

Пользователи зафиксировали активность шарлатанов в соцсетях после блокировки некоторых онлайн-платформ в России. Консультант школы стартапов "Продвижение" Степан Аракчеев рассказал, чем отличается профессиональный коуч от "инфоцыгана".

"Авторы, которые создали по-настоящему хороший продукт, не стесняются показывать фрагменты курса аудитории. Демонстрация качественного материала только привлечёт новых клиентов", — заявил специалист, его слова передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Также он призвал пользователей не доверять отзывам. Особенно подозрительно, если положительные комментарии выложили в одно время. Ещё необходимо обращать внимание на название курса по саморазвитию, отметил эксперт. По его словам, оно должно быть реалистичным.

Вместе с этим Аракчеев в качестве примера перечислил следующие стоп-фразы:

"Курс — огонь",

"Стань счастливой за 4 дня".

По информации специалиста, людям стоит насторожиться, если у руководителей курса проблема с обратной связью. Например, с ними нельзя поговорить по телефону. Также "звоночком" является отсутствие роликов с мероприятиями.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак назвала "инфоцыганкой" телеведущую Регину Тодоренко. Она продавала бесполезную информацию, подчёркивала блогер.