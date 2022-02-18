Конец инфоцыганам: Госдума высказалась за регулирование онлайн-коучинга

На закрытом совещании в Госдуме подняли тему платного онлайн-коучинга. Среди так называемых инфоцыган немало мошенников, сообщают "Ведомости" со ссылкой на первого зампреда думского комитета по контролю Дмитрия Гусева.

"Еще одна проблема — некачественное оказание услуг. Например, психологические курсы чреваты проблемами со здоровьем". С этим и будет бороться межфракционная рабочая группа, которую было решено создать в Госдуме 17 февраля", — сказал парламентарий.

Планируется обсудить создание дополнительных правовых механизмов для привлечения недобросовестных предпринимателей в этой сфере к ответственности.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко, популярность дистанционного образования возросла из-за внедрения дистанционного образования на фоне эпидемии коронавируса, в результате мошенники в этой сфере активизировались. Как считает депутат, только наказанием проблему недобросовестных онлайн-коучей не решить.

Среди предложенных вариантов регулирования — сертификация услуг онлайн-коучей, создание реестра, а также указание в договорах обязанности о возврате средств, если платная услуга не оказана.

Сегодня специальное правовое регулирование коучинга в интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуются лицензии.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась на новые судебные претензии со стороны обиженных. На этот раз журналистку обвиняют в нападках на людей по национальному признаку. Претензии спровоцировал фильм Собчак под названием "Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы", который уже посмотрели более 4 млн. человек.

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