Собчак высмеяла образовательный курс Регины Тодоренко: "Учит мечтать"

Ксения Собчак обрушилась с критикой на "инфоцыган", рекламирующих курсы по развитию и просветлению. Звезда ТВ высмеяла в числе прочих "гуру" и Регину Тодоренко.

Собчак назвала свой очередной выпуск на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" "Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы". Телеведущая считает, что среди так называемых коучей есть немало любителей брать деньги за бесполезную информацию. Она перечислила успешных "фей", которые реализуют "воздух", пытаясь заинтриговать публику эзотерическими терминами.

Собчак с уважением относится к настоящим профессионалам, но не жалует тех, кто сам провозгласил себя специалистом в области психологии и других наук.

"Я понимаю, когда твёрдый эксперт упаковывает и продаёт эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. И у Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч", — иронизирует звезда ТВ.

Собчак ранее сама примерила на себя роль гуру, осыпав аудиторию впечатляющими терминами интернет-просвещения.

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