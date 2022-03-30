В ДНР заявили о разрушении 16 домов и жертвах в результате обстрела Горловки

Два человека стали жертвами ночного обстрела Горловки со стороны ВСУ, заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

"В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших", — сообщает Telegram-канал штаба.

Ранее стало известно о прямом попадании снаряда в девятиэтажный дом на улице Пинтера в Кировском районе Донецка. В результате удара произошло обрушение кровли. Разрушено несколько квартир. Согласно оперативным данным, погибли два человека, четыре пострадали. Из повреждённого здания эвакуировали 29 жильцов.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрела получило повреждения также здание школы №92 на улице Пинтера.

Всего утром 30 марта украинские военные выпустили по Кировскому району Донецка десяток 122-миллиметровых артиллерийских снарядов.