Штаб обороны ДНР: один человек погиб при попадании снаряда в жилой дом в Донецке

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ жилого дома в Донецке один человек погиб и ещё четверо пострадали.

Среди пострадавших один ребёнок, его доставили в медучреждение, уточнили в ведомстве. Кроме того, по данным МЧС ДНР, из дома по улице Пинтера после попадания украинского снаряда эвакуировали 29 человек, в том числе двух детей.

"Один полуторагодовалый ребёнок госпитализирован в учреждение здравоохранения Донецка. В результате обрушения кровли один человек погиб, четверо пострадали", — сказано в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что ночью снаряд ВСУ попал в девятый этаж жилого многоквартирного дома. По его словам, после обстрела начался пожар. Сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели.