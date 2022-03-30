В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ жилого дома в Донецке один человек погиб и ещё четверо пострадали.
Среди пострадавших один ребёнок, его доставили в медучреждение, уточнили в ведомстве. Кроме того, по данным МЧС ДНР, из дома по улице Пинтера после попадания украинского снаряда эвакуировали 29 человек, в том числе двух детей.
"Один полуторагодовалый ребёнок госпитализирован в учреждение здравоохранения Донецка. В результате обрушения кровли один человек погиб, четверо пострадали", — сказано в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что ночью снаряд ВСУ попал в девятый этаж жилого многоквартирного дома. По его словам, после обстрела начался пожар. Сейчас на месте ЧП работают медики и спасатели.
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