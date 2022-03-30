Ночью украинский снаряд попал в девятый этаж жилого многоквартирного дома в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, речь идёт о здании, расположенном по улице Пинтера, 8 (микрорайон Текстильщик). Как отметил глава Донецка, снаряд ВСУ разрушил девятый этаж дома и частично повредил восьмой этаж первого подъезда. После его попадания в многоэтажке начался пожар.
"В результате ночного обстрела зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в девятый этаж жилого дома. Информация о пострадавших уточняется", — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.
Ранним утром 30 марта украинские войска также нанесли удар по Луганску с помощью тактической ракеты "Точка-У". Сведения о пострадавших и материальном ущербе уточняются.
14 марта в ходе ракетного удара ВСУ по Донецку погибли 23 мирных жителя. Обломки "Точки-У" обрушились на автомобили и автобус.
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