Очевидец: под завалами повреждённого снарядом ВСУ дома в Донецке остаются люди

Очевидец рассказал, что после обстрела жилого дома в Донецке снарядом ВСУ сотрудники МЧС начали спасать пострадавших из-под завалов здания.

По его словам, спасатели уже извлекли несколько человек. Им на помощь также пришли жильцы дома.

"Пришёл, смотрю, дома нет, полезли людей спасать. Долезли до седьмого этажа, а там плитами всё завалено, девочка кричит", — отметил мужчина в интервью РЕН ТВ.

Он добавил, что специалисты МЧС и медики действуют оперативно. Люди, которые тяжело пострадали в результате атаки, сейчас находятся на четвёртом этаже, пояснил очевидец.

Официальной информации о количестве раненых ещё не было. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда в жилой многоквартирный дом, расположенный по улице Пинтера.