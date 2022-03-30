Очевидец рассказал, что после обстрела жилого дома в Донецке снарядом ВСУ сотрудники МЧС начали спасать пострадавших из-под завалов здания.
По его словам, спасатели уже извлекли несколько человек. Им на помощь также пришли жильцы дома.
"Пришёл, смотрю, дома нет, полезли людей спасать. Долезли до седьмого этажа, а там плитами всё завалено, девочка кричит", — отметил мужчина в интервью РЕН ТВ.
Он добавил, что специалисты МЧС и медики действуют оперативно. Люди, которые тяжело пострадали в результате атаки, сейчас находятся на четвёртом этаже, пояснил очевидец.
Официальной информации о количестве раненых ещё не было. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о прямом попадании снаряда в жилой многоквартирный дом, расположенный по улице Пинтера.
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