Беженцы из Мариуполя, где ещё остаются боевики украинского батальона Азов*, рассказывают о зверствах и одновременно трусости неонацистов, которые убивают мирных жителей города, чтобы в их одежде прятаться от русских солдат.
У Надежды Владимировны боевики убили сына и ранили внука, после чего надели их одежду и ушли.
Самой пожилой женщине повезло. Раненая в руку, с больным мужем она смогла эвакуироваться из Мариуполя. Дома остались дочь, внучка и раненый внук.
"Во дворах там трупы лежат, двор устлан этими трупами. Это ад", — рассказывает беженка журналистам канала Донбасс.
Напомним, ранее Pravda.Ru уже рассказывала о зверствах члено нацбатальонов в Мариуполе. Например:
В Мариуполе найдено тело зверски убитой женщины с вырезанной на нём свастикой
*запрещённый в России националистический батальон
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