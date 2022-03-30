Беженка из Мариуполя рассказала, как азовцы* убивают ради гражданской одежды

Беженцы из Мариуполя, где ещё остаются боевики украинского батальона Азов*, рассказывают о зверствах и одновременно трусости неонацистов, которые убивают мирных жителей города, чтобы в их одежде прятаться от русских солдат.

У Надежды Владимировны боевики убили сына и ранили внука, после чего надели их одежду и ушли.

Самой пожилой женщине повезло. Раненая в руку, с больным мужем она смогла эвакуироваться из Мариуполя. Дома остались дочь, внучка и раненый внук.

"Во дворах там трупы лежат, двор устлан этими трупами. Это ад", — рассказывает беженка журналистам канала Донбасс.

Напомним, ранее Pravda.Ru уже рассказывала о зверствах члено нацбатальонов в Мариуполе. Например:

В Мариуполе найдено тело зверски убитой женщины с вырезанной на нём свастикой

*запрещённый в России националистический батальон