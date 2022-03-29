В Мариуполе найдено тело зверски убитой женщины с вырезанной на нём свастикой

В освобождённом от украинских военных Мариуполе бойцами ДНР во время обследования территории одного из военных комплексов найдено тело жестоко убитой женщины. На её животе вырезана свастика.

Председатель СК РФ поручил расследовать обстоятельства убийства женщины украинскими националистами

Как сообщает Следком РФ, по данному факту начато уголовное расследование.

"По имеющейся информации, украинские националисты из батальона "Азов"* длительное время издевались над женщиной из Мариуполя, причинив ей телесные повреждения. Ее тело со следами пыток и вырезанной на животе свастикой было найдено в подвале одной из школ города, где находилась база националистов”, — написано в сообщении на сайте СКР.

По данным донецких военнослужащих, убитая женщина была гражданским лицом и либо пыталась покинуть город, ставший зоной боевых действий, либо "была заподозрена" в том, что рада приходу российских военных, чем вызвала ярость украинских националистов.

Напомним, это не первое жуткое свидетельство зверств участников нацбатов. Днём ранее весь мир содрогнулся от выложенного в Сеть самими украинскими военными ролика, на котором они пытают и казнят захваченных в плен российских солдат. Даже активно занимающийся антироссийской пропагандой немецкий таблоид Bild после этого заговорил о "военных преступлениях ВСУ".

* запрещённый в России националистический батальон