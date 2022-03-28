Сбежавший из зоопарка Мариуполя лев бегает по городу

Бойцы НМ ДНР во время боевых действий в Мариуполе несколько дней слышали львиный рёв со стороны Мариупольского зоопарка, который находится возле проспекта Металлургов. Потом зоопарк был разрушен, и лев убежал. Об этом сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов в своём Telegram-канале.

По его словам, сейчас лев бегает где-то по городу. После анализа открытых источников команда проекта пришла к выводу, что это, скорее всего, лев по кличке Самсон, который находится в достаточно почтенном возрасте, — ему больше 10 лет.

Ранее лев уже нападал на пьяного уборщика, отмечает автор канала, поэтому неизвестно, как животное может повести себя в новых условиях при встрече с людьми.