Baza: во время обстрела в Белгородской области погиб священник

Журналисты сообщили, что в ходе атаки на село Журавлёвка Белгородской области, которая находится рядом с российско-украинской границей, погиб священник Олег Артёмов. Об этом СМИ рассказали источники в РПЦ.

"Олег Артёмов служил помощником командира части по работе с верующими в синодальном Отделе по взаимодействию с Вооружёнными силами", — заявили в Telegram-канале Baza.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале кадры, на которых можно увидеть последствия обстрела села Журавлёвка. Как подчеркнул чиновник, здания восстановят как можно быстрее.

Следственный комитет РФ сообщил о начале расследования происшествия, в коде которого в регионе разорвался снаряд, выпущенный со стороны Украины. По последней информации, из-за атаки пострадали три человека.