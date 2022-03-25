Журналисты сообщили, что в ходе атаки на село Журавлёвка Белгородской области, которая находится рядом с российско-украинской границей, погиб священник Олег Артёмов. Об этом СМИ рассказали источники в РПЦ.
"Олег Артёмов служил помощником командира части по работе с верующими в синодальном Отделе по взаимодействию с Вооружёнными силами", — заявили в Telegram-канале Baza.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своём Telegram-канале кадры, на которых можно увидеть последствия обстрела села Журавлёвка. Как подчеркнул чиновник, здания восстановят как можно быстрее.
Следственный комитет РФ сообщил о начале расследования происшествия, в коде которого в регионе разорвался снаряд, выпущенный со стороны Украины. По последней информации, из-за атаки пострадали три человека.
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