Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился кадрами разрушений в результате обстрела села Журавлёвка, расположенного неподалёку от украинской границы.
Губернатор опубликовал снимки в своём Telegram-канале. По его словам, в кратчайшие сроки все повреждённые здания будут восстановлены.
"Разрушен один дом, в 12-ти повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд просёк восемь машин", — отметил Гладков.
Он добавил, что ситуация в Белгородской области находится под контролем и пообещал максимально оперативно делиться новыми данными.
Ранее Гладков информировал, что количество пострадавших при взрыве под Белгородом увеличилось до трёх человек. Один житель села получил амбулаторную помощь, ещё двое находятся в медучреждении.
Ночью в Журавлёвке прогремела серия взрывов. Следователи и полицейские выясняют точные причины ЧП. В селе введён режим чрезвычайной ситуации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.