Опубликованы кадры разрушений в селе под Белгородом после взрыва снаряда

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился кадрами разрушений в результате обстрела села Журавлёвка, расположенного неподалёку от украинской границы.

Губернатор опубликовал снимки в своём Telegram-канале. По его словам, в кратчайшие сроки все повреждённые здания будут восстановлены.

"Разрушен один дом, в 12-ти повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд просёк восемь машин", — отметил Гладков.

Он добавил, что ситуация в Белгородской области находится под контролем и пообещал максимально оперативно делиться новыми данными.

Ранее Гладков информировал, что количество пострадавших при взрыве под Белгородом увеличилось до трёх человек. Один житель села получил амбулаторную помощь, ещё двое находятся в медучреждении.

Ночью в Журавлёвке прогремела серия взрывов. Следователи и полицейские выясняют точные причины ЧП. В селе введён режим чрезвычайной ситуации.