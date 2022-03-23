СК РФ начали расследование попадания украинского снаряда в Белгородскую область

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о начале расследования обстоятельств попадания украинского снаряда на территорию Белгородской области. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Так, по поручению Бастрыкина, СК РФ должен зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию региона России и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных.

В среду, 23 марта, глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о разрыве снаряда на территории региона. Как отметил политик, выстрел произошёл со стороны Украины. Из-за происшествия в сёлах Журавлёвка и Нехотеевка власти ввели режим ЧС. По словам Гладкова, пока информацию о состоянии пострадавших не сообщали.