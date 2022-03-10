EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Денис Постольский

У самолета с Трампом отказал двигатель: борт совершил вынужденную посадку

Происшествия

Самолет с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом на борту совершил вынужденную посадку в Новом Орлеане после того, как у лайнера отказал двигатель. Это случилось в воздушном пространстве над Мексиканским заливом, сообщает ТАСС.

У самолета с Трампом отказал двигатель: борт совершил вынужденную посадку

Авиаинцидент случился еще 5 марта. Бывший президент направлялся из Нового Орлеана в штат Флорида в своё поместье Мар-а-Лаго.

Самолет, на котором летел бывший лидер США, принадлежит одному из крупных доноров Республиканской партии, членом которой является Трамп.

Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту Нового Орлеана. После этого бывший глава государства вылетел во Флориду другим бортом.

Ранее Трамп раскрыл "шуточный" план, как можно столкнуть Россию и Китай. По словам экс-лидера нации, нужно на американские истребители повесить флаги КНР и отправиться "бомбить" Москву.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«США не будет к 2024 году». За что Трамп ругает Байдена
Автор: Денис Постольский
Темы самолет дональд трамп
Sberbank
Новости
Украинские националисты попытались отключить электроэнергию в Чернобыле
Британия ищет своих солдат-дезертиров, сбежавших "воевать за Украину"
Турция предупредила о "катастрофических последствиях" санкций против России
У самолета с Трампом отказал двигатель: борт совершил вынужденную посадку
Генерал Гуров: для бандеровских головорезов нужен закон "военного времени"
В США обещают ответить в случае конфискации Москвой активов иностранных компаний
Зеленский разрешил украинцам использовать оружие
Экономист: ограничения на использование россиянами валюты только начались
Под санкциями оказались топ-менеджеры крупных российских компаний
Психолог рассказала, как не переживать по поводу ухода из России брендов одежды
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов Ирина Шлионская Школьники, предсказавшие будущее: откуда они знали? Ирина Шлионская Любовь Степушова Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Ловушка для Байдена: чем обернётся отказ от нефти из России
Евросоюз
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
Помогать ВС России освобождать Киев вызвались украинские офицеры-отставники
Политика. Новости и аналитика
Помогать ВС России освобождать Киев вызвались украинские офицеры-отставники
Последние материалы
Британия ищет своих солдат-дезертиров, сбежавших "воевать за Украину"
Турция предупредила о "катастрофических последствиях" санкций против России
У самолета с Трампом отказал двигатель: борт совершил вынужденную посадку
Генерал Гуров: для бандеровских головорезов нужен закон "военного времени"
В США обещают ответить в случае конфискации Москвой активов иностранных компаний
Зеленский разрешил украинцам использовать оружие
Экономист: ограничения на использование россиянами валюты только начались
Под санкциями оказались топ-менеджеры крупных российских компаний
Психолог рассказала, как не переживать по поводу ухода из России брендов одежды
Эксперт объяснил, ждёт ли человечество мировой голод
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников