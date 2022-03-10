У самолета с Трампом отказал двигатель: борт совершил вынужденную посадку

Самолет с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом на борту совершил вынужденную посадку в Новом Орлеане после того, как у лайнера отказал двигатель. Это случилось в воздушном пространстве над Мексиканским заливом, сообщает ТАСС.

Авиаинцидент случился еще 5 марта. Бывший президент направлялся из Нового Орлеана в штат Флорида в своё поместье Мар-а-Лаго.

Самолет, на котором летел бывший лидер США, принадлежит одному из крупных доноров Республиканской партии, членом которой является Трамп.

Самолет произвел благополучную посадку в аэропорту Нового Орлеана. После этого бывший глава государства вылетел во Флориду другим бортом.

Ранее Трамп раскрыл "шуточный" план, как можно столкнуть Россию и Китай. По словам экс-лидера нации, нужно на американские истребители повесить флаги КНР и отправиться "бомбить" Москву.

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