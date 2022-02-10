Женщина погибла из-за нападения собак в Ярославской области

Обстоятельства гибели женщины в результате нападения собак выясняют сотрудники прокуратуры в Ярославской области.

По информации региональной прокуратуры, инцидент произошёл в Переяславле-Залесском. Утром в четверг в местную ЦРБ поступила женщина с многочисленными ранами от укусов и обморожением. Спустя час после госпитализации пострадавшая скончалась в реанимации.

"По предварительной версии причиной случившегося стало причинение вреда здоровью, повлекшего смерть, вследствие укусов бродячих собак", — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры начали проверку в связи с инцидентом. В ходе неё выяснилось, что за обращение с безнадзорными животными в Переславле-Залесском отвечает Многофункциональный центр развития города. Установлено, что он своевременно не заключил контракт на отлов бродячих собак в 2022 году.

Сообщается, что материалы проверки направят следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

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