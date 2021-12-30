EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёные из Британии предупредили о новом симптоме "омикрона"
Главный инфекционист США Фаучи рассказал, когда "омикрон" достигнет пика
На Украине могут закрыться компании по производству продуктов из-за цен на газ
"КОВИД-глобулин" прошёл испытания и получил удостоверение Минздрава
Позицию РФ по мораторию на смертную казнь озвучили в МИД
В Хабаровске ввели запрет на запуск салютов в новогодние праздники
Учёные из ЮАР раскрыли данные по смертности от омикрон-штамма
В США назвали точное время переговоров Путина и Байдена
"Быть бы живу": в Раде отреагировали на предстоящие переговоры глав РФ и США

В Якутске после гибели женщины из-за нападения собак их будут ловить 15 бригад

Происшествия

В Якутске 15 бригад задействуют для отлова безнадзорных собак, из-за нападения которых накануне погибла сотрудница Северо-Восточного федерального университета. Об этом сообщает городская администрация.

В Якутске после гибели женщины из-за нападения собак их будут ловить 15 бригад

"Сформировано 11 дополнительных бригад по отлову собак. Их общее количество составляет 15… В каждую бригаду привлечены... кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с животными", — сообщается на странице администрации в Instagram.

Запланировано круглосуточное патрулирование города мобильными группами, которые будут сообщать о местонахождении стай бездомных собак бригадам по отлову.

По информации республиканского СУ СКР, инцидент с нападением собак в Якутске произошёл 29 декабря около 13.00 на территории местного ипподрома. Стая набросилась на шедшую мимо 53-летнюю женщину. Она погибла.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". В рамках его расследования сотрудники СКР планируют, в частности, изучить документацию ведомств, ответственных за регулирование численности безнадзорных животных.

По словам главы Якутска Евгения Григорьева, жертвой нападения стала сотрудница СВФУ Сардана Слепцова.

"То, что произошло в Якутске — это настоящая трагедия. Из-за нападения собак погиб человек, учёный СВФУ, Сардана Афанасьевна Слепцова", — рассказал Григорьев главе Якутии Айсену Николаеву.

Глава Якутска доложил, что СВФУ планирует оказать помощь семье погибшей женщины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как обезопасить себя и ребёнка от нападения собак
Автор: Владимир Васютченко
Последние материалы
Как не заболеть раком кожи и получить норму витамина D, находясь под солнцем
Учёные из Британии предупредили о новом симптоме "омикрона"
Главный инфекционист США Фаучи рассказал, когда "омикрон" достигнет пика
На Украине могут закрыться компании по производству продуктов из-за цен на газ
"КОВИД-глобулин" прошёл испытания и получил удостоверение Минздрава
Позицию РФ по мораторию на смертную казнь озвучили в МИД
В Хабаровске ввели запрет на запуск салютов в новогодние праздники
Учёные из ЮАР раскрыли данные по смертности от омикрон-штамма
В США назвали точное время переговоров Путина и Байдена
"Быть бы живу": в Раде отреагировали на предстоящие переговоры глав РФ и США
Популярное
Происшествия
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье

Следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают причины гибели мальчика в подмосковной Дубне.

СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Мир. Новости мира
Оговорка супруги Зеленского по поводу цены скумбрии возмутила украинцев
Новости спорта
Марат Башаров поделился своей мечтой
Ирина Шлионская Моуры, таинственные строительницы португальских мегалитов Ирина Шлионская Андрей Мартынюк Свобода слова? Не, не слышал: Зеленский ввёл санкции против ещё двух телеканалов Андрей Мартынюк Ирина Гусакова Пугающие предсказания на 2022 год: Нострадамус предрёк распад ЕС Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
В чём-то подвох: в Европе насторожились из-за падения цен на газ
Здоровье
Выявлен симптом "омикрона", который проявляется во сне
Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка
Политика. Новости и аналитика
Рябков: Расширения НАТО больше не будет. Точка
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников