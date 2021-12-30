В Якутске после гибели женщины из-за нападения собак их будут ловить 15 бригад

В Якутске 15 бригад задействуют для отлова безнадзорных собак, из-за нападения которых накануне погибла сотрудница Северо-Восточного федерального университета. Об этом сообщает городская администрация.

"Сформировано 11 дополнительных бригад по отлову собак. Их общее количество составляет 15… В каждую бригаду привлечены... кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с животными", — сообщается на странице администрации в Instagram.

Запланировано круглосуточное патрулирование города мобильными группами, которые будут сообщать о местонахождении стай бездомных собак бригадам по отлову.

По информации республиканского СУ СКР, инцидент с нападением собак в Якутске произошёл 29 декабря около 13.00 на территории местного ипподрома. Стая набросилась на шедшую мимо 53-летнюю женщину. Она погибла.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". В рамках его расследования сотрудники СКР планируют, в частности, изучить документацию ведомств, ответственных за регулирование численности безнадзорных животных.

По словам главы Якутска Евгения Григорьева, жертвой нападения стала сотрудница СВФУ Сардана Слепцова.

"То, что произошло в Якутске — это настоящая трагедия. Из-за нападения собак погиб человек, учёный СВФУ, Сардана Афанасьевна Слепцова", — рассказал Григорьев главе Якутии Айсену Николаеву.

Глава Якутска доложил, что СВФУ планирует оказать помощь семье погибшей женщины.

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